Ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Ahşap ev alevlere teslim oldu

15.03.2022 17:27

Ahşap ev alevlere teslim oldu Bursa'da iki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ahşap ev alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da iki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesinde yat limanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap evden dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alevler iki katlı evin çatı katını sararken, mahalle sakinler bahçe sulama hortumlarıyla itfaiye gelene kadar yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevlere teslim olan ahşap ev söndürüldü.

Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Yangın sonrası iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


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