Ahşap ev alevlere teslim oldu, anne ve oğlu son anda kurtuldu - Son Dakika
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Ahşap ev alevlere teslim oldu, anne ve oğlu son anda kurtuldu

13.07.2022 18:36
Ahşap ev alevlere teslim oldu, anne ve oğlu son anda kurtuldu

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde iki katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde iki katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu. Yangın sırasında evde uykuda olan anne ile oğlu ise son anda evden kaçarak kurtuldu.

Olay, ilçeye bağlı Değirmenyanı Köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Alagöz'e ait iki katlı ahşap evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sarmaya başladı. O sırada evde uykuda bulunan anne ve oğlu sese uyanarak son anda dışarıya çıkabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahşap ev tamamen yanarak kül olurken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahşap ev alevlere teslim oldu, anne ve oğlu son anda kurtuldu - Son Dakika

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