Ahşap ev çatıdaki elektrik tesisatı kısa devre yapınca yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ahşap ev çatıdaki elektrik tesisatı kısa devre yapınca yandı - Son Dakika

Ahşap ev çatıdaki elektrik tesisatı kısa devre yapınca yandı

6 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hacıyeri köyünde 2 katlı ahşap evin üst katında yangın çıktı.

Ahşap ev çatıdaki elektrik tesisatı kısa devre yapınca yandı, System.String[]

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hacıyeri köyünde 2 katlı ahşap evin üst katında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.


Düzce'nin Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde, Bedir Kaz, Abdullah ve Rafet Doğan'a ait müşterek evin üst katında yangın çıktı. Alevleri gören köy sakinleri hemen alevlere müdahale ederken yapılan ihbar üzerine yangın mahalline Belediye İtfaiye ekipleri ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler geldi. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından yangın büyümeden söndürülürken yangının evin çatısında bulunan elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. Bedir Kaz, Abdullah ve Rafet Doğan'a ait müşterek ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Yığılca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:44 Kaynak: İHA
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