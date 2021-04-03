Ahşap ev yangında kül oldu - Son Dakika

Ahşap ev yangında kül oldu

Samsun'da ahşap bir ev, çıkan yangın sonucu küle döndü.

Samsun'da ahşap bir ev, çıkan yangın sonucu küle döndü. Olay, Salıpazarı ilçesine bağlı Düzköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Düzköy Mahallesi'nde İsmail Şahin'e ait ahşap bir evde iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu ahşap evden alevler yükseldi. Çevredekilerin durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirmesi sonucu olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu can kaybı ve yaralanma olmazken, ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

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