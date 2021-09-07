Ahşap ev yangınında eline hortumu, kovayı alan sokağa döküldü - Son Dakika

Ahşap ev yangınında eline hortumu, kovayı alan sokağa döküldü

Onlarca vatandaşın ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Ellerine bahçe hortumu ve kovaları alan vatandaşlar, alevleri söndürebilmek için itfaiye ekipleriyle birlikte cansiparane çalıştı. Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6110. Sokak'ta bulunan ahşap bir gecekonduda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gecekonduda 14 yaşındaki yeğeni Efe Ç. ile birlikte arkadaşının motosikletini tamir eden Tevfik Hamun, akşam yemeği yemek ve yeğenine de yemek getirmek için 15 dakikalığına eve gitti. Hamun'un evden ayrılmasından yaklaşık 5 dakika sonra yangın çıktı. Efe Ç.'nin yardım çağrısı üzerine Hamun da komşularından destek istedi. Evin yandığını gören onlarca vatandaş ellerine bahçe hortumları ve kovaları alıp alevlere müdahale ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiye ve mahalle sakinlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Tevfik Hamun, "Arkadaşımızın motorunu tamir etmek için evde oturuyorduk. Yeğenim içeride oturuyordu. Ben de kendisine 'Kardeşim sen otur, eve yemek yemeye gidip geleceğim. Gelirken sana da yemek getireceğim' dedim. Eve gidip sofraya oturduktan 5 dakika sonra 'Abi yanıyor' diye bağırmaya başladı. Çakmakla filan oynadı herhalde. Evden çıktım 5 dakika sürmedi yangının çıkması" dedi.