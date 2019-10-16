Son Dakika Haberleri: Ahşap evde çıkan yangın korkuttu
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Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

17 dakika önce

Ahşap evde çıkan yangın korkuttuYOZGAT - Yozgat'ta kullanılmayan ahşap bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

YOZGAT - Yozgat'ta kullanılmayan ahşap bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yozgat'ta Çatak Mahallesi Nohutlu Caddesi'nde bulunan bir ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan evin uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

İtfaiye, Yozgat, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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