Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

YOZGAT - Yozgat'ta kullanılmayan ahşap bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yozgat'ta Çatak Mahallesi Nohutlu Caddesi'nde bulunan bir ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan evin uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.