Ahşap evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı
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Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
'nin Çal
ilçesinde meydana gelen yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, Çal ilçesi, Bahadınlar Mahallesi doğu mevkisinde Hasan Akça
isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde çıktı. 2 katlı ahşap evi saran alevler içeride mahsur kalan Hasan ve Naciye Akça çiftine korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan Akça çiftini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olayın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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