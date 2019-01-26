Son Dakika Haberleri: Ahşap Evde Çıkan Yangında Yatalak Ev Sahibi, Yaşamını Yitirdi

Ahşap Evde Çıkan Yangında Yatalak Ev Sahibi, Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Bursa'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yatalak olan ev sahibi Kazım Kabakçı (70), yanarak can verdi.

Ahşap Evde Çıkan Yangında Yatalak Ev Sahibi, Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Bursa'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yatalak olan ev sahibi Kazım Kabakçı (70), yanarak can verdi.

İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde Kabakçı ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Zühtü Kabakçı (40) ile eşi Aydanur (35) ve kız kardeşi Elif Kabakçı (16), yanan evin penceresinden atlayarak dışarı çıktı. Ancak Kabakçı kardeşlerin yatalak olan babaları Kazım Kabakçı, evde mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Kazım Kabakçı'nın birinci katta yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Kabakçı'nın cesedi, morga kaldırılırken, evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:16 Kaynak: DHA

Ortaköy, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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