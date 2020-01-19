Ahşap evde yangın çıktı - Son Dakika

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 katlı ahşap ev yandı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Alemdar Mahallesi 3. Uğur Sokak'taki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Polis ekipleri, kullanılamaz hale gelen binanın duvarının çökme ihtimaline karşı çevredekileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Olayda yaralanan ve dumandan etkilendiği belirlenen M.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.