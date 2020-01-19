Ahşap evde yangın çıktı - Son Dakika
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Ahşap evde yangın çıktı

40 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 katlı ahşap ev yandı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 katlı ahşap ev yandı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Alemdar Mahallesi 3. Uğur Sokak'taki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Polis ekipleri, kullanılamaz hale gelen binanın duvarının çökme ihtimaline karşı çevredekileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Olayda yaralanan ve dumandan etkilendiği belirlenen M.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ahşap evde yangın çıktı

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:03 Kaynak: AA
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