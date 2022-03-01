Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı - Son Dakika
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Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı

01.03.2022 17:51

Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı Düzce'de ahşap evi yıkan işçiler, yıkılan duvarın altında kaldı.

Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı

DÜZCE - Düzce'de ahşap evi yıkan işçiler, yıkılan duvarın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması sonrası yıkılan duvarın altında kalan işçiler yaralı çıkartıldı.

Akçakoca İlçesi'ne bağlı Döngelli Köyü'nde Abdullah C.'ye ait eski, ahşap 3 katlı evin üst katının yıkılması sırasında duvar işçilerin üstüne yıkıldı. O sırada baba Bayram K., Tolga K. ve Hasan K. yıkılan duvarın altında kaldı. Hasan K'nın yardım istemesi üzerine köy sakinleri tarafından jandarma, sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yıkılan duvarın altında kalan Bayram K., Hasan K. ve Tolga K.'yı duvarı kurtardılar.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı
Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı
Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı
Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı
Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı
Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı
Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı
Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı
Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı
Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı

YORUMLAR
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İŞÇİLERİN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ, 2 YARALI İŞÇİLERİN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ, 2 YARALI Akçakoca'da Miraç kandili dualarla idrak edildi Akçakoca'da Miraç kandili dualarla idrak edildi

Akçakoca, İtfaiye, Düzce, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı - Son Dakika


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