Ahşap garajda çıkan yangında 1 otomobil hasar gördü - Son Dakika
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Ahşap garajda çıkan yangında 1 otomobil hasar gördü

16.04.2022 17:27
Ahşap garajda çıkan yangında 1 otomobil hasar gördü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ahşaptan yapılmış otomobil garajında meydana gelen yangında otomobil hafif hasar gördü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ahşaptan yapılmış otomobil garajında meydana gelen yangında otomobil hafif hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre Camikebir Mahallesi Fehim Yavaş Sokakta 3 aileye ait, evlerin yan tarafında otomobillerini koymak için yaptıkları ahşap garajda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangın bitişiklerinde bulunan evlere sıçramadan söndürdü. Yangında garaj içerisinde bulunan 1 otomobilin ön kısmında hasar meydana geldi. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. - BİLECİK

Ahşap garajda çıkan yangında 1 otomobil hasar gördü
Ahşap garajda çıkan yangında 1 otomobil hasar gördü
Ahşap garajda çıkan yangında 1 otomobil hasar gördü
Ahşap garajda çıkan yangında 1 otomobil hasar gördü
Ahşap garajda çıkan yangında 1 otomobil hasar gördü

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Otomobil, Osmaneli, Bilecik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahşap garajda çıkan yangında 1 otomobil hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahşap garajda çıkan yangında 1 otomobil hasar gördü - Son Dakika
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