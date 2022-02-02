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Ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika

Ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı

02.02.2022 14:47
Ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak üzerinde bulunan bir ahşap işleme işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, talaşlardan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden işletme çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla olay yerinde beklerken, dumandan etkilenen kimse olmadığı öğrenildi. AFAD ekipleri ise gerekli ölçümleri yaparak yangın alanında güvenli çalışma ortamını sağladı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı
Ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı
Ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı
Ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı
Ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı
Ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı

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İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahşap işleme yapan iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika


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