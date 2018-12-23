Ahşap İşlemeciliği Kursu'nda Osmanlı ve Selçuklu Motifleri Hayata Geçti

Ahşap İşlemeciliği Kursu'nda Osmanlı ve Selçuklu motifleri hayata geçtiBALIKESİR - Havran ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Ahşap İşlemeciliği Kursu'nda Osmanlı ve Selçuklu motifleri kullanılıyor.

Ahşap İşlemeciliği Kursu'nda Osmanlı ve Selçuklu motifleri hayata geçti



BALIKESİR - Havran ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Ahşap İşlemeciliği Kursu'nda Osmanlı ve Selçuklu motifleri kullanılıyor. 15 kursiyer, çeyiz sandığından gazeteliğe ve duvar saatlerine kadar çeşitli ürünler hazırlarken, ürünlerin yıl sonunda sergileneceği açıklandı.

Balıkesir'de, Ahşap İşlemeciliği Kursu, ilk olarak Havran ilçesinde açılırken, öğretmenliğini de Seyfi Mengillioğlu yapıyor. Hafta içi her gün düzenlenen kursa katılan kadınlı erkekli 15 kişi birbirinden güzel eserler ortaya koyarken, kursa katılmaktan çok mutlu oldukları söyledi. Kursiyerler, büyük bir zevkle ağaçlara şekil verirken, 2,5 ay önce başlayan kursta şimdiden çok güzel eserler ortaya çıktı. Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam da, daha çok meslek edindiren ve istihdam sağlayan kurslarına ağırlık verdiklerini söyledi. Kursun ilgi gördüğünü anlatan Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Çam, "İlçemizde Ahşap İşlemeciliği Kursu'nun üçüncüsünü düzenliyoruz. Kurum olarak biz meslek edindiren ve istihdam sağlayan kurslar üzerinde duruyoruz.İlimizde ilk defa açılan Ahşap Oymacılığı Kursunda bölgenin tamamına hizmet etmeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz, Ayvalık. Burhaniye, Balıkesir ve Altınoluk'tan geliyorlar. Kursumuz oldukça ilgi gördü. Burada hocamızın eşliğinde hem meslek öğreniyorlar. Hem de onlar için hobi oluyor. Kurs sayı ve çeşidini artırmak için çalışıyoruz. Hazırlanan ürünler yıl sonunda sergilenecek" dedi.

Kurs Öğretmeni Seyfi Mengillioğlu da, "Ahşap Oyma Atölyesi'nde açtığımız kursta, Osmanlı ve Selçuklu sanatını buraya kadar getirdik. Belirli yaş guruplarındaki kursiyer katılımlarını sağladık. Çeyiz sandığı ve ahşapla alakalı çay tepsileri, çerçeveler, unutulmaya yüz tutmuş gazetelik, sehpa ve mücevher kutuları gibi ürünleri burada sene sonu sergisine hazırlıyoruz. Kursiyerlerimiz çok ilgili. Şubat ayı sonuna kadar devam edecek kursumuzda çok sayıda eser ortaya çıkacak" dedi. Kursiyerlerden Osman Erdal ise, "Ecdadımızdan kalan mirası gelecek nesillere aktarmak için buradayız. Çok umutluyuz. Emeklilikten sonra bize çok güzel bir meşgale oldu. Aynı zamanda el melekemizi geliştiriyoruz" dedi. Emekli Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu da, "2.5 ayda bu aşamaya geldik. Gördüğünüz bu orta sehpayı yapıyorum. Bunun dışında daha öncesinde ceviz ağacından bir duvar saati saati yaptım. Arkadaşlarımız çeyiz sandıkları yapıyor. Çeşitli ürünler çıkarıyoruz. Çok memnunuz. Bu sanatın devam etmesini istiyorum" dedi. Nurten Çetinkaya ise, "Ahşap oymayı gördüm. Çok beğendim. Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. İlçemize, Havran'a böyle bir renk getirdi. Kurs öğretmenimize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bize güzel şeyler öğretiyor" dedi.

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