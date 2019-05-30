Ahşap Kaplama HP Dizüstü Bilgisayar, HP Wood Serisi Dikkat Çekici!

Ahşap Kaplama HP Dizüstü Bilgisayar, Nasıl Fikir? HP Dizüstü Bilgisayarlarına AHŞAP Kaplama Seçeneği Ekliyor.

Ahşap Kaplama HP Dizüstü Bilgisayar, Nasıl Fikir?





HP Dizüstü Bilgisayarlarına AHŞAP Kaplama Seçeneği Ekliyor. Hp bir sonraki dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarınız için ister ceviz kaplama veya huş ağacı kaplaması seçeneklerini ekliyor. Ahşap Kaplama HP Dizüstü Bilgisayar – HP Wood Serisi …



Günlük kullanım için deri kaplı şık tasarımlı Spectre Folio modelinin ardından şimdi de HP, ilk dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarlarını "Otantik Ahşap Panellerle" kaplıyor.



Alternatif materyal seçeneği Envy 13, Envy x360 13, Envy x360 15 ve daha büyük modeli Envy 17 modelleri için geçerli olacak. Doğal olarak, bunların tümü ya en son Intel işlemciler ya da ikinci nesil Ryzen mobil çipler için seçeneklerle gelecek.



Yukarıda görüldüğü gibi 3 farklı renk seçeneği mevcut.Doğal koyu kahverengi ceviz iç dolgu ile eşleştirilen siyah renk seçeneğinin yanı sıra huş özelliğine sahip beyaz ve gümüş renkli dizüstü bilgisayarlar olacak.



HP, ahşabın doğal olarak sunduğu çeşitlilik sayesinde her dizüstü bilgisayarın benzersiz bir ürün olacağını söylüyor.



Gümüş-huş kombinasyonu özellikle zarif görünüyor, ancak yazarken yalnızca ellerinizin dinlendiği alanları kapsıyor olsa da; kapalıyken dışarıdan 'ahşap dizüstü bilgisayar'.



Bu bileşen yenilemelerinin yanı sıra, yeni Ahşap Kaplama HP Dizüstü Bilgisayar 'da; Wake On parmak izi okuyucusu ve ses yardımcısı Alexa baked-in gibi HP özelliklerini bir araya getirecek. Envy Wood serisi 2019 sonbaharında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor ancak fiyatları için biraz daha beklememiz gerekecek.



HP Wood Serisi Ahşap Kaplama HP Modelleri

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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