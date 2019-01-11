Ahşap Kızaklar İlgi Görüyor

Giresun'da unutulmaya yüz tutan el emeği ahşap kızaklar kış mevsiminde ilgi görüyor.

Giresun'da unutulmaya yüz tutan el emeği ahşap kızaklar kış mevsiminde ilgi görüyor.



Şebinkarahisar ilçesinde 42 yıldır mobilya imalatı yapan Sinan Önbaş (61), kaybolmaya yüz tutan ve ceviz ağacından yapılan el emeği ahşap kızak geleneği yaşatmaya çalışıyor.



Önbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kış mevsiminin etkisini göstermesiyle ahşap kızak satışlarında artış olduğunu söyledi.



Bir kızak için ortalama 1 saat emek harcadığını belirten Önbaş, günde 15 kızak yapabildiğini söyledi.





Önbaş, sanatını yaşatmak için var gücüyle çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Çocukken 10-15 arkadaş toplanıp, yokuşlardan ahşap kızaklarla kayardık. Böyle güzellikler oluyordu, şimdi unutulmuş durumda. Çocuklar yine ahşap kızaklara heves etsinler, ahşap kızaklarımızı unutmasınlar."



Kızakları sert ceviz ağacından yaptığını aktaran Önbaş, "Bağlantılarını da vidalı yapıyorum, bu şekilde sağlam oluyor. Ağaçtan olmasının özelliği, soğuk tutmaz, insanı üşütmez, plastiklerin üzerine oturunca plastik soğuk olur. Ağaç sağlığa da uygundur." diye konuştu.

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