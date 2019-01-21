Ahşap Oyma Kursuna Ev Hanımları İlgi Gösteriyor

Artvin
'in Hopa
ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan ahşap oyma kursuna katılan kadınlar, meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.
Hopa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yüce
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap oyma kursunda 15 kişiye eğitim verildiğini söyledi.
Özellikle ev hanımlarının kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yüce, "Amacımız kadınlarımızın boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirip unutulmaya yüz tutan ahşap oyma sanatını öğrenerek gelecek nesillere aktarmalarıdır. Kadınlarımız burada tahtalara ve ahşaba dokunarak hayat veriyor. Herkesin gelip görmesini istiyoruz." dedi.
Yüce, kadınların meslek öğrenmenin yanında para da kazanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kadınlarımız ev işlerini yaptıktan sonra buraya gelerek eğitimlerini alıyor. 6 ay sürecek kursumuzu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını vereceğiz. Burada öğrendikleri mesleklerini daha da geliştirerek ahşaptan hediyelik eşya üretip satışını yaparak aile bütçelerine katkı sunabilirler."
Kurs öğretmeni Mecit Çeliktaş ise kursun asıl amacının Doğu Karadeniz
'de yok olmaya yüz tutan ahşap oyma sanatını yaşatmak olduğuna dikkati çekerek, "Sanata ilgi duyan herkes bu kursa katılabilir. Bölgemize özgü camilerimizde, eski konaklarımızda kullanılan oyma işçiliğini derleyerek kursiyerlerimize uygulamalı olarak öğretiyoruz. Kendi yorumlarımızı da ekleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Gülper Koyuncu da ahşaba ilgi duymasından dolayı kursa katıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Ahşaba dokunmak ve ona şekil vermek çok güzel bir duygu. Oyma yaparak elde ettiğimiz eserlerimizi gördükçe mesleği daha çok sevmeye başladım. Kursumuz çok zevkli geçiyor. Hem boş zamanlarımı değerlendiriyorum hem de çocukluğumdan beri çok istediğim ahşap oyma sanatını öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Günlük hayattaki stresimizi atıyoruz. Burası bize terapi merkezi gibi geliyor. Bu kursu özellikle ev hanımlarına tavsiye ediyorum."
Kursun kendisine çok büyük katkı sağladığını dile getiren ev hanımı Nevin İskender
ise meslek öğrenmenin yanında kazandığı parayla da üniversitede okuyan kızının eğitime katkıda bulunmak istediğini kaydetti. Nilüfer
Alparslan, kursun açılacağını sosyal medyadan duyduğunu ve heyecanla kursa başladığını ifade ederek, kursta çok iyi vakit geçirdiklerini aktardı.