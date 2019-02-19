Son Dakika Haberleri: Ahşap Oyma Kursuna Kadınlardan İlgi

Ahşap Oyma Kursuna Kadınlardan İlgi

1 saat önce

Tuşba ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğünün, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞ-KUR) desteğiyle açtığı ahşap oyma kursuna kadınlar ilgi gösteriyor.

Ahşap Oyma Kursuna Kadınlardan İlgi, System.String[]
Tuşba ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğünün, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞ-KUR) desteğiyle açtığı ahşap oyma kursuna kadınlar ilgi gösteriyor.

Tuşba Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailemle Öğreniyorum" projesi kapsamında kadınlara yönelik ahşap oyma kursunu açtıklarını belirtti.

Aydın, hafta içi ve hafta sonu düzenlenen kurslara Tuşba ve diğer ilçelerden katılım olduğunu söyledi.

Kurs eğitmeni Nurhan Aytürk ise 30 yıldır ahşap oymacılığı yaptığını belirterek, "Gençlik Merkezinde 25 kadına 4 ay kurs vereceğiz. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlarımıza sertifikalarını sunacağız. Kadınlarımız burada öğrendikleri meslekle aile bütçesine katkı sunabilirler." diye konuştu.

Kursiyerlerden Oya Demir de kursun kendisine çok büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Kurs çok keyifli geçiyor. Hocamızdan çok şey öğreniyoruz. Kursta stresimizi atıyoruz. Burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Kursun bana çok büyük katkısı oldu. İleride kendi işimi kurmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:27 Kaynak: AA

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