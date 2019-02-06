Son Dakika Haberleri: Ahşap Oyma Sanatı, Eski Çamaşırhanelerde Yeniden Canlanacak

Ahşap Oyma Sanatı, Eski Çamaşırhanelerde Yeniden Canlanacak

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği önderliğinde hazırlanan projeyle ilçede mahalle aralarında bulunan çamaşırhanelerde ahşap oyma sanatı tekrar canlandırılacak.

Ahşap Oyma Sanatı, Eski Çamaşırhanelerde Yeniden Canlanacak, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği önderliğinde hazırlanan projeyle ilçede mahalle aralarında bulunan çamaşırhanelerde ahşap oyma sanatı tekrar canlandırılacak.




İlçede faaliyet gösteren Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığına sunulan proje kapsamında günümüzde kullanılmayan ve mahalle aralarında yıkılmaya terk edilen çamaşırhanelerin restorasyon yapılarak ahşap oyma sanatı ürünlerinin sergilenmesi amaçlanıyor.




Projenin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını ve kısa zamanda da ilçede bulunan bir çamaşırhanenin restorasyonunun yapılacağını belirten Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi İbrahim Tamtürk, amaçlarının ahşap oyma sanatını gün yüzüne çıkarmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Projemiz İçişleri Bakanlığınca kabul edildi. Projedeki amacımız, ahşap oyma sanatını canlı aktif tutmak, nesilden nesile aktarma, yeni kuşaklara bunu devretmek ve unutulan bu sanatı gün yüzüne çıkarmak. Bu proje dahilinde yapılacak el sanatları, ahşap oyuncaklar gibi ürünleri üretimi faaliyete geçirerek restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz bir tane çamaşırhanede bunları sergilemek ve halka açmak istiyoruz. Bunun yanında kursiyer arkadaşları toplayarak, ahşap sanatına ilgi alakası olan arkadaşları toplamayı hedefliyoruz. Proje süremiz yaklaşık 10 ay bu faaliyeti 10 ayda tamamlamamız lazım. Kursiyerler bu süre sonunda sertifikalarını alacak, seminerler düzenlenecek ve yaptığı ürünleri sergileyerek satışa sunacaklar." dedi.


Gelir kapısı olacak



Kursiyerlerin yaptığı ürünleri sergilemesinin yanında satışınıda gerçekleştireceklerini belirten Tamtürk, ev ekonomisine katkı yapılacağını belirterek şunları söyledi:


"El emeği göz nuru olan ve küçükken eskiden dedelerimizin, ninelerimizin oynadığı ahşap oyuncaklar üzerine çalışmalarımız olacak. Bunun yanında eski evlerde bulunan ahşap tavan göbeği gibi mimari dokuyu içeren çalışmalarımız olacak. Çocuklarımızın sağlığa Eskiden çamaşır makinası yoktu. Mahallenin kadınları toplanarak çamaşırlarını buralarda yıkardı. Bu tarihi tekrar canlandırmak ve gün yüzüne çıkarmak için restorasyon için çamaşırhanelerimizi uygun gördük." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:38 Kaynak: AA

Afyon, Sandıklı, Güncel
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