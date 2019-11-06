Son Dakika Haberleri: "Ahşap Oymacılığı Kursu" ön protokolü imzalandı
Son Dakika Yaşam 'Ahşap Oymacılığı Kursu' ön protokolü imzalandı

"Ahşap Oymacılığı Kursu" ön protokolü imzalandı

8 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ve Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü arasında Ahşap Oymacılığı kursu ön protokolü imzalandı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ve Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü arasında Ahşap Oymacılığı kursu ön protokolü imzalandı.


Pazaryeri Belediyesi'nde yapılan imza törenine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan katıldı. İmzalanan protokol sonrası bir açıklama yapan Başkan Tekin, "Belediye başkanlığımız ve Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında iş birliği kapsamında ilkini düzenleyeceğimiz 'Ahşap Oymacılığı Kursu' ön protokolünü imzaladık. İŞKUR İl Müdürümüz Ayhan Tozan ile kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları kursları için imzalarımızı attık. Her şey güzel ilçem Pazaryeri için. Müdürümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, İŞKUR, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
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