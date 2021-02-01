Ahşap oymacılığı sanatını yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

- Ahşap oymacılığı sanatını yaşatmaya çalışıyor

ERZURUM - Canip Cihangir. Erzurum'da el sanatları uğraşıyor. Küçük yaşta başlayan el sanatlarına olan sevgisi okul yıllarında da devam etmiş. Üniversite sınavlarına girerek Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu.

Yaklaşık 40 yıla yakındın sanatın her dalı ile ilgileniyor. Sanata olan sevgisi gün geçtikçe artmaya başlamış. Erzurum Palandöken Belediyesi bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde usta öğretici olarak görevine devam ediyor.

Canip Cihangir, yaklaşık 40 yıldır resmin her dalı ile ilgilendiğini belirterek, "Özellikle de ahşap yakma, ahşap oyma ve Nah sanatı ile yakından ilgileniyorum. Erzurum Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde Palandöken Belediyesinin destekleri ile bu sana ilgi duyan kişiler olurca gelen kişilere de kurslar veriyoruz. Elimden geldiğince bildiğim bu sanatı bizden sonraki kişilere de öğretmeye çalışıyoruz. Tabi ki ben her şeyi tam anlamıyla bilmiyorum ve bu yaşta bilmediklerimi de öğrenmeye çalışıyorum. Bizden sonra ki nesillere bildiklerimi aktarabilmemiz için bu sanata ilgi duyan kursiyerler bekliyoruz" dedi.

Kişilerin boş boş kahvehanelere gidip oralarda vakitlerini boşa harcayacaklarına bu tür yerlere gelerek hem sanat hem de kollarına takacakları altından bir meslek edinmesini isteyen Cihangir, "Türk ve İslam kültürlerimize uygun sanatları geliştirmeye çalışıyoruz. Bizlerle çalışmak isteyen kursiyerler olursa onların çalışmalarına uygun onların hoşça vakit geçirebilecekleri alet ve malzemelerimiz bulunmaktadır. Yeter ki zamanlarını boşa harcamasınlar. Biz den sonra Bayrağı birilerinin taşıması lazım. Bu tür kişileri atölyelerimize bekliyoruz. Bizim kültürümüzü bizden sonraki nesillere aktaracak kişilere çok ihtiyacımız var. Duyarsızlıktan dolayı da benim bir şikayetim var, insanlar boş boş şurada burada gezeceklerine bu tür sanatla uğraşan yerlere gitsinler veya bize gelsinler onlara yardımcı olalım" diye konuştu.