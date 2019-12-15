Ahşap oyuncaklar terapisi oldu - Son Dakika
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Ahşap oyuncaklar terapisi oldu

6 saat önce

Elazığ'da birçok rahatsızlığı nedeniyle yüzde 70 engelli raporu bulunan 66 yaşındaki Mehmet Hayati Çakıcı'nın 20 yıldır yaptığı ahşap oyuncaklar terapisi oldu.

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Elazığ'da birçok rahatsızlığı nedeniyle yüzde 70 engelli raporu bulunan 66 yaşındaki Mehmet Hayati Çakıcı'nın 20 yıldır yaptığı ahşap oyuncaklar terapisi oldu.


4 çocuk babası emekli 66 yaşındaki Mehmet Hayati Çakıcı'nın Parkinson, Alzheimer, kalp yetmezliği, şeker ve tansiyon gibi hastalıkları nedeniyle yüzde 70 engelli raporu bulunuyor. Hastalıklarına rağmen hayattan kopmayan Çakıcı, babasının dedesinin Yıldız Sarayı'nda marangoz olmasından esinlenerek ahşap oyuncak yapmaya başladı. 20 yıldır ahşap oyuncak yaparak rahatsızlıklarıyla mücadele eden Çakıcı, 4 parmağını hızara kaptırmasına rağmen bundan vazgeçmedi. 15 metrekarelik atölyesinde 50 farklı ahşap oyuncak üreten Çakıcı, bunları kendi arabası ile gezerek uygun fiyata satıyor. Çakıcı, hem çocukları sevindiren hem de hastalıklarına terapi olan sanatını sağlığı el verdiği sürece devam ettirmeyi planlıyor.


"Oyuncak yapıp çocukları sevindirmek benim için zevk"


Doğuşundan beri içerisinde bir ahşap sevgisi olduğunu ifade eden Çakırcı, "Babamın dedesi Yıldız Sarayı'nda hem marangozluk hem de bahçıvanlık yapmış. Ben de bundan esinlendim. Ben yüzde 70 engelliyim. Parkinson, Alzheimer, kalp yetmezliği, şeker ve tansiyon hastalıklarım var. Fakat ben bu hastalıklara yenilmedim. Bu ahşap oyuncaklarla uğraşma ile ben bu hastalıklarımı yeneceğim. Ahşap oyuncak yapmak ve çocukları sevindirmek benim için bir zevktir. Aynı zamanda hastalığımın bir tedavisi oluyor. Yaptığım iş bir ata sanatıdır, el sanatıdır. Benden başka Doğu Anadolu'da bu işi yapan kimse yok" dedi.


4 parmağı koptu dikildi yine vazgeçmedi


Zamanın gençliğinin bilgisayar ve tabletlerle hayatını geçirdiğini söyleyen Çakıcı, "Ahşabın sağlığa hiçbir sıkıntısı yoktur. Çocuğa enerji verir ve enerjisini alır. Bu sanatın bazı yönleri de var. Ellerime çok zarar verdi. Zorladıkça tendonlarda sıkışmalar olmuş. Ellerimden ameliyatlar oldum. Bunlara meslek hastalıkları diyorlar. Zorlamadan oluyormuş. Sol elimin 4 parmağımı hızara verdim, koptu. 5 saatlik bir operasyon sonucu diktiler. Şuanda parmaklarım gayet iyi durumda. Buna rağmen bu işi bırakmadım, severek yapıyorum. Ölünceye kadar çocuklara ahşap oyuncak yapmaya devam edeceğim. Benim hastalıklarımı tedavi eden ahşap oyuncak yapmak oldu. Bu oyuncaklar ile zaman geçirmem benim en büyük ilacım" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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