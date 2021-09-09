AHŞAP OYUNCAKLARI İHRAÇ ETMEYİ HEDEFLİYOR - Son Dakika

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, KOSGEB'ten makine ve elaman desteği alan Ali Gülşen atölyesinde çocukların zeka ve beceri gelişimine katkı sağlayacak ahşap oyuncak üretiyor. Ali Gülşen, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmak için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Yaklaşık 1 yıl önce oluşturduğu ahşap oyuncak atölyesinde Ali Gülşen, çocuklar için ahşap oyuncaklar tasarlayıp, üretiyor. Gülşen, ürettiği oyuncaklarla çocukların zeka ve beceri gelişimine katkı sağlayacak organik ahşap oyuncaklar yapıyor ve zararsız boya ve cilalar kullanıyor. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihracat, KOSGEB'ten de makine ve elaman desteği alan Ali Gülşen aldığı bu destekler ile ürettiği oyuncakları birçok ülkeye ihraç etmeyi hedefliyor.

Ahşap oyuncak merakının 23 yıl önce başladığını ve yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucu üretime başladığını anlatan Ali Gülşen, "Karabük'te ahşap oyuncak üretimine 1 yıldır başladık. Fakat ahşap oyuncaklar tanışmamız 23 yıla dayanıyor. 9 aydır üzerinde çalıştığımız Ar-Ge ile marka ve ihracata yönelik adımlar atıyoruz. 12 adet olgunlaşma sürecinde olan ihracat yerleri adresleri tespit ettik. Onların ön çalışmaları var. Tabii kendi yurtiçi çalışmalarımız ve satışlarımız devam ediyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Elbette en sağlıklı oyuncaklarla oynamaları her ebeveynin arzu ettiği bir şeydir. İşte bu ebeveynlere kurumsal anlamda ulaşmanın oyuncak olarak üretmenin kıvancı içerisindeyiz.' dedi.

Gülşen, 0-6 yaş grubuna yönelik ve zeka oyunları üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, 'Mümkün olduğu kadar en ergonomik ve ekonomik tarzda ürünlerimizi üretmeye çalışıyoruz. Okul öncesi müfredata ve özellikle 0-6 yaş grubuna üretimlerimiz hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra 0-6 yaşın haricinde de kısmi ve kademeli olarak zeka oyunları üzerinde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Üretmenin bir sınırı yok. En güzel ve en ekonomik şekli ile ürünlerimizi yurdumuzun her tarafına satışını yapıyoruz. Küresel anlamda da kendi bölgemizin bir ismi olarak dünyada bir oyuncak markasına gelmek istiyoruz. Neden bir Alman oyuncak markası gibi liyakat sahibi bir marka haline gelmeyelim. Bölgemiz her yönüyle zengin bir ülkedir. Ahşap oyuncakları mümkün olduğunca bütün öğrencilerimize rahatlıkla ulaştırmak için de ekonomik şekilde satışları yapmaya çalışıyoruz."

'İHRACATTAKİ HEDEFİMİZ İSE 10 BİN ADET'

Hedeflerinin Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmak olduğunu ifade eden Gülşen, "Ar-Ge çalışmamız 9 ay sürdü. Sadece son iki üç ay içerisinde 25- 26 bin parça oyuncak ürettik. Kullandığınız boyanın kanserojen madde içermemesi mevzuatlara uygun olması önemlidir. Mevzuat sizi kaliteye ulaştırır ama kendi çocuğunuzun hangi oyuncağı kullanmasını istiyorsanız oyuncağı öyle üretmemiz lazım. İhracatı sınıflandıracak olursak 1. sınıf kalkınan ülkeler, Ortadoğu ile beraber Avrupa'ya hatta Kanada'dan da bağlantımız olan arkadaşlarımız var. Kalkınan ülkelerde bilinçli tüketiciler daha fazla, ülkemizde de var elbette. Mümkün olduğu kadar İspanya, Almanya, Azerbaycan ve Ortadoğu ülkeleri hedefimiz arasında. Kademeli olarak ihracattaki hedefimiz ise 10 bin adet." diye konuştu.