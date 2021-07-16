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Ahşap paletçiler sistem arızasından dertli - Son Dakika

Ahşap paletçiler sistem arızasından dertli

16.07.2021 15:59
Ahşap paletçiler sistem arızasından dertli, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait e-satış siteminde bir süredir yaşanan teknik arızalar, ham maddesinin büyük kısmı tomruk olan ahşap palet üreticilerini mağdur ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait e-satış siteminde bir süredir yaşanan teknik arızalar, ham maddesinin büyük kısmı tomruk olan ahşap palet üreticilerini mağdur ediyor. PALDER'den (Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği) yapılan açıklamada, OGM'ye ait olan www.esatis.ogm.gov.tr internet sitesinden online ortamda yapılan ihaleler sırasında sistemde kopmalar yaşandığı, bu nedenle başta PALDER üyeleri olmak üzere, ihaleye katılanların mağduriyet yaşadığı belirtilerek soruna acil çözüm bulunması istendi.

PALDER Başkanı Hikmet Yörür, konu hakkında yaptığı açıklamada, pandemi sonrasında daha önceden yüz yüze yapılan ihalelerin OGM'nin www.esatis.ogm.gov.tr sitesinden online ortamda yapıldığını söyledi. Başkan Yörür, ihaleye katılanların bir süredir teknik arızalar nedeniyle sorun yaşadığını belirterek, "Ya hiç ihaleye giremiyoruz, ya da ihale sırasında kopma oluyor ve fiyat veremiyoruz. Bu yüzen mağduruz" dedi.

Yaşadıkları sorunu dilekçe ile Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye ilettiklerini vurgulayan Hikmet Yörür, bu durumun yol açtığı mağduriyetleri de anlattı. Başkan Yörür, arızalar nedeniyle bazen ihalelerin iptal edildiğini bazen de az katılımcı ile sürdürüldüğünü belirterek, "Her iki durumda da mağdur oluyoruz. İhale iptal edilince, tomruk alamadığımız için üretimimiz duruyor. Ama işçilik ve diğer sabit giderlerimiz durmadığı için zarar ediyoruz. Ayrıca imalat yapamadığımız için müşterilerimize mal sevk edemiyoruz. Bu durumda, onların üretimi de duruyor ve ülke sanayisi zarar ediyor. Arızaya rağmen ihale devam edildiğinde ise rekabet olmadığı için sınırlı sayıda imalatçı ucuz fiyattan ürün alıyor. Böylece piyasada haksız rekabet oluşuyor. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'den bu soruna acil çözüm bulunması talimatı vermesini bekliyoruz. Daha fazla mağdur olmak istemiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Ahşap paletçiler sistem arızasından dertli

Orman Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ahşap paletçiler sistem arızasından dertli - Son Dakika Ekonomi


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