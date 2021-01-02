Ahşap paletler ve meyve kasaları sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüşüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da çeşitli meslek gruplarından hayvanseverler, esnaftan topladıkları ahşap palet ve meyve kasalarını sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüyor.

Görsel Sanatlar Öğretmeni ve Yerel Hayvan Koruma görevlisi Yasemin Al'ın 5 yıl önce girişimleriyle, doktor, öğretmen, avukat ve üniversite öğrencilerinden oluşan Kulüp Animo kuruldu.

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) üyesi Mehmet Özçelik, Harran Üniversitesi ve hayvanseverlerin desteğiyle çalışma başlatan Kulüp Animo, hayvanlarla ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Grup üyeleri son olarak esnaftan toplanan ahşap paletleri ve meyve kasalarını sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürmeye başladı.

Sokak hayvanlarının yoğun olduğu park ve bahçelere 30 yuva bırakan hayvanseverler, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için de mama bırakıyor, hasta ve bitkin düşen hayvanların tedavilerini gerçekleştiriyor.

Kulüp Animo Temsilcisi Yasemin Al, AA muhabirine, soğuk havanın etkili olduğu kış mevsiminde sokak hayvanlarının çok zor günler yaşadığını söyledi.

Otomobil lastiğinden kedilere yuva

Sokak hayvanlarını korumak ve onlara destek olmak için Kulüp Animo'yu yaklaşık 5 yıl önce kurduklarını anlatan Al, şöyle konuştu:

"Günümüzde hayvanların sıcak, korunaklı bir alan bulmaları şehir yaşamında biz insanların birçok yeri işgal etmesiyle gittikçe zorlaşıyor. Hayvanlara mama dağıtırken aklımıza yuva fikri geldi. Arkadaşlarımızla esnaftan topladığımız paletleri Harran Üniversitemizin atölyesinde yuvaya dönüştürüyoruz. Kış mevsimindeyiz, bu canlarımız aç ve açıkta kalıyorlar. Şu anda 30 yuva yaptık. Bunları da belirli alanlara bıraktık. Bunun yanında kedilerimiz için de kullanılmayan otomobil lastiklerinden yuva yapmaya başladık. Sırf onların ufak bir köşe bulmaları, yaşamlarını devam ettirebilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

"Hayvan sevgisinden yoksun nesil yetişmesini istemiyoruz"

Hayvanların korunmaya ihtiyacı olduğunun altını çizen Al, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda artan eziyet ve ölüm haberleriyle birlikte hayvan sevgisinden yoksun bir nesil yetişmesini istemiyoruz, bunun için çabalıyoruz. Hayvanların korunması, rahat yaşamalarını sağlamak hem kanunlarımız sayesinde hem de bizim çabalarımızla olacaktır. Çünkü onlar bizim dilsiz canlarımız, Allah'ın sessiz kulları, bize ihtiyaçları var. O yüzden havanın soğuk olduğu bugünlerde bir çalışma yapmak istedik. Bize destek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'da genç yaşlı tüm hayvansever dostlarımıza sesleniyoruz, bu soğuklarda bir kap artık yiyeceğinizi bina önlerine koymayı unutmayın."

"Can dostlarımız bir kap mama bekliyor"

HAÇİKO üyesi Mehmet Özçelik ise Kulüp Animo ile başlattıkları çalışma kapsamında yaklaşık bir ayda 30 yuva yaptıklarını, bunları sokak hayvanlarının yaşadığı bölgelere bıraktıklarını söyledi.

Derneğin çeşitli meslek gruplarından 30 kişiden oluştuğunu ifade eden Özçelik, "Hayvanların bir kap suya, bir kap mamaya ihtiyacı var. Özellikle bu soğuk kış döneminde yiyecek bulmakta çok zorlanıyorlar. Hayvanlarımız destek bekliyor. Bir kap mama desteğinde bulunsak hayvanlarımızın karnı doymuş olacak." diye konuştu.