Son Dakika Haberleri: Ahşap Saklama Kabı: "Külek"

Ahşap Saklama Kabı: "Külek"

57 dakika önce

Ahşap saklama kabı: "Külek" Kahramanmaraş'ta Demirciler Çarşısı'nda geleneksel el sanatlarından olan külek imal eden Hüseyin Tekçe, baba mesleğini sürdürüyor Hüseyin Tekçe, külekte şeker, yağ ve baharatların saklandığını belirttiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ahşaptan üretilen ve saklama...

Ahşap saklama kabı: "Külek"
Kahramanmaraş'ta Demirciler Çarşısı'nda geleneksel el sanatlarından olan külek imal eden Hüseyin Tekçe, baba mesleğini sürdürüyor
Hüseyin Tekçe, külekte şeker, yağ ve baharatların saklandığını belirtti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ahşaptan üretilen ve saklama kabı olarak kullanılan külekler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Demirciler Çarşısı'nda geleneksel el sanatlarından olan külek imal eden Hüseyin Tekçe, baba mesleğini sürdürüyor. Hüseyin Tekçe, etrafı desenli kumaş ile kaplanan ve 'külek' olarak bilinen ahşap saklama kaplarının hem kullanışlı hem de sağlıklı olduğunu söyledi. Küleğin içerisine çeşitli yiyecek ve içeceklerin konulduğu ve hiçbir şekilde insan sağlığına zararının olmadığını vurgulayan Tekçe, külek fiyatlarının 50 liradan başladığını belirtti.
Türkiye'nin her şehrine gönderdikleri külekleri talebe göre ürettiklerini belirten Tekçe, "Bu yaptığım iş baba mesleği ve ben de küçük yaşlardan bu yana okul çıkışı babamla çalışıyordum. Lise çağlarında mesleğimin başına geçtim. Yaptığımız işlem ise geleneksel külek işidir. Geçmişten bu yana kullanılan saklama kabı. Kahramanmaraş'ta da çoğu yerlerde kullanılan bir üründür. Özellikle bulgur, şeker, zeytin, zeytinyağı ve baharatlar bu ürünün içine bırakılıp uzun süre kalabilir. Her hangi bir bozulma olmaz ve ürün sağlık bir şekilde durur. Her hangi bir şekilde saklanılan ürünlerde böceklenme olmaz. Zamanımızın plastik ürünleri yerine bunlar tercih ediliyor. Standart sattığımız ürünleri 50 ile 75 lira arasında 81 ile gönderiyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:00 Kaynak: İHA

Türkiye, Kahramanmaraş, Külek, Genel
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