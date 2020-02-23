Ahşap sanatçısı Tektaş son eserini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahşap sanatçısı Tektaş son eserini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptı - Son Dakika

Ahşap sanatçısı Tektaş son eserini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap oyma sanatçısı Serdar Tektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesi Tenzile Erdoğan'ın yer aldığı son eserini AK Parti Adana İl Başkanlığında tanıttı.

Ahşap sanatçısı Tektaş son eserini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap oyma sanatçısı Serdar Tektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesi Tenzile Erdoğan'ın yer aldığı son eserini AK Parti Adana İl Başkanlığında tanıttı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana ziyaretinde bu eserini bizzat takdim etmek istediğini söyleyen Tektaş, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'dan bu konuda destek istedi.


Tektaş, unutulmaya yüz tutan bu sanatı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi. Tektaş, "Başta Adana'nın ve yurdun her yerlerinin tarihi dokularını yine ahşaba yansıtarak çeşitli sergi, konferans ve davet üzerine katılım sağlayarak sanatı ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.


AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da, sanatın yaşatılması adına gereken her desteği vereceğini ve sanatçının yanında olduklarını söyledi. - ADANA

Recep Tayyip Erdoğan, Tenzile Erdoğan, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
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