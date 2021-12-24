BODRUM'DA KAÇAK GÖÇMEN TAŞIYAN ÇALINTI AHŞAP TEKNE DEMİRLEDİĞİ KOYDA BATTI - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle beton iskeleye çarpan ahşap tekne battı. Tekne sahibine 40 bin lira çevre cezası kesildi. Öte yandan, ahşap teknenin geçtiğimiz günlerde kaçak göçmen taşıdığı öğrenildi.

Bodrum açıklarında kasım ayı içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen aralarında kadın ve çocukların da olduğu ahşap tekne içerisindeki 79 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 25 metre uzunluğundaki çalıntı olduğu öğrenilen ahşap tekne ise Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek kıyıya getirildi. Ekiplerce işlemlerin ardından tekne sahibine teslim edildi. Yalıkavak Mahallesi'nde sahile demirleyen tekne günlerce iskeleye bağlı halde kaldı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte ahşap tekne beton iskeleye çarparak büyük çapta hasar aldı. Ön kısmı kırılan tekne, sulara gömüldü. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tekne sahibine 40 bin lira çevre cezası keserken batan ahşap teknenin kaldırılması istendi.