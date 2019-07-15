Kadir ÖZEN/ BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan ahşap teknede, 34 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 05.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında ahşap teknedeki bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından durdurulan ahşap teknedeki 13'ü Filistin, 10'u Yemen, 6'sı Afganistan, 4'ü Suriye ve 1'i Somali uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 11'i kadın ve 9'u çocuk olan topluluk kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.