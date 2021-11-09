Ahşap teknede 79 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Ahşap teknede 79 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıklarında Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıklarında Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ahşap tekne içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da olduğu 79 düzensiz göçmen, kurtarılırken Sahil Güvenlik botuna yedeklenen ahşap tekne kıyıya getirildi. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - MUĞLA

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