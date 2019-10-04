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Ahşap tespih fuarın gözdesi oldu

12 dakika önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde marangoz tarafından yapılan bir metre 85 santimetre uzunluğundaki ahşap tespih, 9. Kastamonu Ahşap Fuarı'nda ilgi odağı oldu.

Ahşap tespih fuarın gözdesi oldu, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesinde marangoz tarafından yapılan bir metre 85 santimetre uzunluğundaki ahşap tespih, 9. Kastamonu Ahşap Fuarı'nda ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 30 yıllık marangoz Hüseyin Maden'in (52) ceviz ağacından tek parça halinde yaptığı tespihin 7 santimetre çapındaki tanelerinin içinde küçük birer top ve imamesinde Kabe minyatürü yer alıyor.

Yapıştırıcı kullanılmayan tespihin taneleri ahşaptan oyulmuş zincir halkalarla bağlı bulunuyor.

Tespihin sergilendiği stantaki görevli Nurcan Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap tespihin fuarın en gözde ürünü olduğunu söyledi.

Yardımcı, "Bu tespih ceviz ağacından oyma işlemiyle, el işçiliğiyle yapılan bir ürünümüzdür. Şu an bayağı rağbet görüyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurusu yapıldı. Buraya gelen vatandaşlar nasıl bütün bir şekilde yapıldığını merak ediyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Yücel Arslan da fuarda en çok ahşap tespihin dikkatini çektiğini belirtti.

Tespihin sahibiyle sohbet ettiğini dile getiren Arslan, şunları söyledi:

"Tamamen bütün ceviz kütüğünden yapılmış, hiçbir şekilde yapıştırıcı kullanılmamış ve parça monte edilmemiş, tamamen el işçiliğiyle yapılmış. Usta, insanların azmederek neler yapabileceğini, neler başarabileceğini çok güzel anlatmış. İnsanların birçoğu bu tespihi internet ve gazetelerde gördü ama gazetede görmekle yakından görmek çok farklı. Vatandaşların yapıştırmanın, montajın olmadığı, bütün bir ağaçtan yapılıp bu şekilde sergilenen tespihi görmelerini isterim."

Ahşap Fuarı, Kastamonu, Daday, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:48 Kaynak: AA
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