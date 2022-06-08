Ahşap tornaya kadın eli - Son Dakika
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Ahşap tornaya kadın eli

08.06.2022 16:37
Ahşap tornaya kadın eli

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 38 yaşındaki iki çocuk annesi Kezban Varol, ağaç sanayisinde çalışan tek kadın tornacı olarak dikkat çekiyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 38 yaşındaki iki çocuk annesi Kezban Varol, ağaç sanayisinde çalışan tek kadın tornacı olarak dikkat çekiyor. Varol tornacılık mesleğini hemcinslerine öğreterek, kadın iş gücünün ağaç sektöründe yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

Çocukluğundan bu yana ahşaba ilgisi olan Kezban Varol, çalışma hayatındaki 23 yıllık tecrübesini şimdi de öğrencilerine aktarmaya başladı. Ahşap sanayisinde çalışan tek kadın tornacı olarak bilinen Varol, torna makinesini büyük bir ustalıkla kullanabiliyor. Eşinin desteği ile, şerit, torna ve lambir makinelerini kullanmayı öğrenen Varol, erkek ustalara da taş çıkarıyor.

Torna ve lambir makinesinde imal ettiği ürünlerle üretime katkı sağlayarak evini geçindiren Varol, "Evlendikten sonra ahşap işleri ile geçimini sağlayan eşimin iş yerine gele gide torna işine ilgim arttı. Şimdi profesyonel bir şekilde ahşap tornası yapıyorum. Ayrıca eşimle birlikte rabıta ve lambir kereste de üretiyoruz. Son üç yıldan beri de kendi üzerime bir işyeri açtım. Türkiye'nin çoğu yerine ürettiğimiz ürünleri gönderiyoruz. Kadın ya da erkek işi diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kadınların da her şeyi başarabileceğine inandığım için, kendimle de gurur duyuyorum" diye konuştu.

23 yıldan bu yana torna tezgahının başında olan Varol, şimdi ise sektörde kadın ustaların sayısının artması için hemcinslerine meslek edindirme kursları bünyesinde eğitim veriyor.

(Hüdayi Demirhan/İHA)

Ahşap tornaya kadın eli
Ahşap tornaya kadın eli
Ahşap tornaya kadın eli
Ahşap tornaya kadın eli
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahşap tornaya kadın eli - Son Dakika

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