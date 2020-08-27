Ahşap tutkusunu atölyeye dönüştürdüğü kömürlüğünde yaşatıyor - Son Dakika

Ahşap tutkusunu atölyeye dönüştürdüğü kömürlüğünde yaşatıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uzun yıllar idarecilik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Kamil Can Yılmaz, doğada bulduğu ağaç parçalarını 6 metrekarelik atölyesinde itinayla işleyerek dekoratif eşyalara dönüştürüyor.

Ahşap tutkusunu atölyeye dönüştürdüğü kömürlüğünde yaşatıyor, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uzun yıllar idarecilik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Kamil Can Yılmaz, doğada bulduğu ağaç parçalarını 6 metrekarelik atölyesinde itinayla işleyerek dekoratif eşyalara dönüştürüyor.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen 56 yaşındaki Yılmaz, iki yıl önce makine, teçhizat ve el aletleri alarak kömürlüğünü düzenleyip atölye kurdu.

Asma kütüğüne şekil vererek başladığı çalışmaları kapsamında ağaç parçalarından abajur, tepsi, kılıç, yön levhası gibi eşyalar üreten Yılmaz, teknoloji ile doğallığı buluşturduğu eserlerinin sayısını artırarak kentte sergi açmayı hedefliyor.

Kamil Can Yılmaz, AA muhabirine, emekli olduktan sonra geçmiş yıllara dayanan ahşap oyma sanatına ağırlık verdiğini ve severek yaptığını söyledi.

Zanaatla uğraşmanın kolay bir iş olmadığını, tasarlanan işin emek gerektirdiğini belirten Yılmaz, nakış nakış işledikten ortaya çıkan eserlerin beğenilmesi ve ilgi görmesinden mutluluk duyduğunu anlattı.

Osmaneli'ye 1990 yılında yerleştikten sonra bazı kurumlarda çeşitli görevlerde bulunduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ahşap sevdam çok eski yıllara dayanıyor fakat iş hayatından dolayı zaman bulmakta zorlanıyordum. Bu sevda içimde bir ukde olarak bulunuyordu. Fabrikada yöneticilik yaptığım dönemde bundan sonraki hayatımda bu işlere yöneleceğimi, emeklilik hayatımı bu şekilde devam ettireceğim hayaliyle makine, teçhizat ve el aletleri almaya başladım. İlk fırsatta bu işlere başlamak üzere hazırlıklarımı yaptım. İlçe başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra hemen kendimi özlemiş olduğum ve hayalini kurduğum ahşapla uğraşma işine atadım."

"Doğada bulduklarımı esere dönüştürüyorum"

Zamanının büyük bölümünü atölyede geçirdiğini bildiren Yılmaz, doğada bulduğu, gördüğü hatta insanların sobada yakılacak gözüyle baktığı bir odundan, daldan nasıl bir eşya yapabileceğini düşündüğünü vurguladı.

Yaptığı eşyalardan bazılarını tanıdıklarına hediye ettiğini söyleyen Yılmaz, "Palet tahtasından tutun da ormandaki bir ağaçtan, kenara atılmış bir sandalye bacağından, aklınıza gelebilecek ağaçları değerlendirerek onları yeniden sanatsal bir eser haline getirmek için üzerinde çalışıyorum." dedi.

İki torunu için yaptığı montessori yatakların çok beğenildiğini kaydeden Yılmaz, sadece marangoz mantığıyla değil, işin içine sanat katarak ürünler ortaya çıkarmaktan keyif aldığını belirtti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Zamanlarını boşa harcamasınlar. Özellikle eli zanaata yatkın olan gençlerimiz ve çocuklarımız, neye merak sarıyorlarsa, ilgileniyorlarsa bu iş üzerinde kendilerini geliştirsinler. Gençlerimiz mutlaka ve mutlaka bir şeyle uğraşsınlar. Kendilerine keyif verecek ve aynı zamanda mutlu hissettirecek birtakım şeylerle uğraşmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Ahşapla uğraşmanın kendisine huzur ve mutluluk getirdiğini ifade eden Yılmaz, organizasyon firmaları için çeşitli objeler de yaptığını sözlerine ekledi.

Can Yılmaz, Osmaneli, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ahşap tutkusunu atölyeye dönüştürdüğü kömürlüğünde yaşatıyor - Son Dakika

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