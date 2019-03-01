Ahşap Ürünler Fabrikasındaki Yangın Ucuz Atlatıldı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesi sanayi sitesinde ahşap ürünler fabrikasında kalın talaşların inceltildiği bölümde yangın çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi sanayi sitesinde ahşap ürünler fabrikasında kalın talaşların inceltildiği bölümde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 2072 Sokak'ta ahşap ve marangoz atölyelerinin bulunduğu iş yerinde bugün öğle saatlerinde kalın talaşları toz haline getiren makinenin bulunduğu bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bölge tamamen dumanla kaplandı. Yangına ilk müdahale iş yeri çalışanları tarafından yapıldı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:40 Kaynak: İHA
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