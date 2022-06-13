Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor - Son Dakika
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Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor

13.06.2022 09:37

Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor Milli Saraylar Koleksiyonu'na bağlı saraylardan gelen masa, sandalye, kanepe, koltuk gibi sarayların iç mekan objelerini onaran, aynı zamanda sarayların dış mekan süslemelerini de yapan ahşap torna ustası Bülent Aygün, bu mesleği gelecek...

Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor

İSTANBUL - Milli Saraylar Koleksiyonu'na bağlı saraylardan gelen masa, sandalye, kanepe, koltuk gibi sarayların iç mekan objelerini onaran, aynı zamanda sarayların dış mekan süslemelerini de yapan ahşap torna ustası Bülent Aygün, bu mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Ahşap torna ustası Bülent Aygün, babasının emekli olduğu atölyede 22 yıldır saray objelerinin torna işini yapıyor. 3 kuşaktır devam eden tornacılık mesleğini Yıldız Şale Köşkü'ndeki ahşap torna atölyesinde sürdüren Aygün, saraylardan gelen tarihi objelerin torna ve restorasyon işlemlerini yapıyor. Milli Saraylar Koleksiyonu'na bağlı saraylardan gelen masa, sandalye, kanepe, koltuk, perde paterleri, etajerler, tırabzanlar gibi sarayların iç mekan objelerini onaran Aygün, ayrıca sarayların dış mekanlarında bulunan ahşap torna süslemelerini de yapıyor. Aygün, objenin orijinalinde kullanılan aynı ağaç türünden, hasarlı kısmını yeniden üretiyor.

"Babamdan bu mesleği bir bayrak gibi aldım"

Milli Saraylar bünyesinde çalışan Bülent Aygün, "Milli Saraylar'a 2000 senesinde girdim. Babamdan bu mesleği bir bayrak gibi aldım. Burayı bana bırakıp emekli oldu. Bende aynı şekilde devam ediyorum. Bu meslek maalesef ki biten bir meslek, tozlu bir iş olduğu için kolay kolay kimse yapmıyor. Elimizden geldiğince devam ettirmeye ve Milli Saraylar bünyesinde yaşatmaya çalışıyoruz. Yıldız Şale'nin dış cephesi yapıldı. Milli Saraylar'a bağlı olan tüm sarayların ve saraylardan gelen objelerin onarımını yapıyoruz. 150 yıl önce bunları ustalar nasıl bir teknoloji ile yapmışlar bilemiyoruz ve her gün değişik bir işle karşılaşıp aslına uygun restore ediyoruz. Önceden Eminönü, Tahtakale'de 50 tane dükkan vardı, şuan 1-2 tane anca kalmıştır. Her şeyin plastiği çıkmış. Ahşap artık kayboluyor. Sarayda olan bir meslek dışarıda bunu yapman çok az ve zor bir meslek. Bütün her şey bileğinde bitiyor. Elinin kırık olması lazım" dedi.

Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor
Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor
Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor
Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor
Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor
Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor
Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor
Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor
Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor
Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmak istiyor - Son Dakika

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