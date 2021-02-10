Ahşap ustası, siparişe yetişemiyor - Son Dakika
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Ahşap ustası, siparişe yetişemiyor

Ahşap ustası, siparişe yetişemiyor

10.02.2021 16:08

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Hakan Gün (41), açtığı atölyesinde ahşap işleme ve süsleme yapıyor.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Hakan Gün (41), açtığı atölyesinde ahşap işleme ve süsleme yapıyor. Her türlü ahşap işçiliğini ustalıkla yapan Gün, "Gelirim Allah'a şükür iyi. Gençlere tavsiyem, 'iş bana gelsin' diye beklemesinler. Üretime yönelik çalışmalar yapsınlar" dedi.

Sındırgı ilçesinde yaşayan Hakan Gün, atölyesinde masa ve duvar süslemeleri yaparak, hayatını kazanıyor. 4 çocuk babası Gün, "12 yıl boyunca sözleşmeli olarak devlet okullarında öğretmenlik yaptım. Boş kalan zamanlarımda hobi olarak ahşap süsleme yapmaya başladım. Ek gelir de kazandığım bu işi sevdim ve kendimi geliştirdim. Sonunda kendi atölyemi kurdum. Şimdi Türkiye'nin her yerinden aldığım siparişleri, yetiştirmeye çalışıyorum" dedi.

Yeteneğini sonradan fark ettiğini belirten Gün, "Üç yıl önce boş vaktim çok olduğu için evde hem hobi hem de 'Acaba ek gelir olur mu?' düşüncesiyle ahşap yakma makinası alarak, bu işe başladım. Her geçen gün kendimi geliştirdim ve sürekli kendimi yeniledim. Evin bir odasını atölyeye çevirerek ahşap tablolar yaptım. Şu anda tornadan tutun, kıl testere, susak kabağı işçilikleri, cam kazıma işlemleri, çeşitli mobilyalarla duvar süslemelerine varana değin değişik alanlarda çalışıyorum" diye konuştu.Gençlere ve ailelerine tavsiyelerde bulunan Hakan Gün, "Gelirim Allah'a şükür iyi. Özellikle gençlere tavsiyem; 'İş bana gelsin' diye beklemesinler ve sürekli üretime yönelik çalışmalar yapsınlar. Herkes doktor, avukat olacak diye bir şey yok. Ben yeteneğimi 38 yaşımda fark edebildim. Ortaya böyle şeyler çıkabileceğini bilmiyordum. Şimdi bu işi severek yapıyorum. 'Ek gelir' için başladığım bu iş, artık benim hayatımı kazandığım gerçek işime dönüştü. Gençler de bir şeylerin ucundan tutsunlar. Telefonlarının içindeki sanal dünyaya kapılıp gitmesinler.  Doğada geri dönüşüm olarak kullanıp, üretim yapılacak çok güzel şeyler var. Dünyanın şu an en büyük sorunu tüketim, herkes üretmeli" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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