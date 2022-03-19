Ahşap ve çelik genç ustanın elinde "sanat eseri"ne dönüşüyor - Son Dakika
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Ahşap ve çelik genç ustanın elinde "sanat eseri"ne dönüşüyor

19.03.2022 11:29
Ahşap ve çelik genç ustanın elinde "sanat eseri"ne dönüşüyor

Düzce'de yaşayan genç bıçak ustası Kerim Durkal, ahşap ve çeliği gravürle buluşturarak ortaya çıkardığı "sanat eseri" niteliğindeki ürünlerini meraklılarına ulaştırıyor.

Düzce'de yaşayan genç bıçak ustası Kerim Durkal, ahşap ve çeliği gravürle buluşturarak ortaya çıkardığı "sanat eseri" niteliğindeki ürünlerini meraklılarına ulaştırıyor.

Çocuk yaşlarda ilgi duyduğu bıçak yapımına merak salan 32 yaşındaki Durkal, bu alanda çalışmaya yöneldi.

Zamanla kendisini geliştirerek ustalaşan Durkal, yaklaşık 8 yıldır mesleğini tek başına çalıştığı atölyesinde sürdürüyor.

Kızgın çeliği döverek bıçak haline getiren Durkal, çeşitli motiflerle süslediği özel tasarım bıçaklar üretiyor.

Durkal'ın yoğun emek vererek titizlikle işlediği bıçaklar, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Genç ustanın işçiliğine göre 15 gün ile 4 ay arasında tamamladığı bıçaklar, 2 bin ile 80 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Mülakatlardan geçerek geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı" almaya hak kazanan Durkal, çırak yetiştirerek mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

"Ömrüm olduğu sürece bu sanatı yapmak istiyorum"

Kerim Durkal, AA muhabirine, çocuk yaşlarda ilgi duyduğu bıçak yapımına başlayarak bu işi meslek haline getirdiğini söyledi.

Ahşap ve çeliğe çeşitli motifler işleyerek özel tasarım bıçaklar ürettiğini anlatan Durkal, "Küçük yaşlardan beri bıçaklara tutkum vardı, her zaman nasıl yapıldığını merak ediyordum. Şu anda hobimden kazanç elde etmek çok güzel bir duygu. Evimde nasıl keyifliysem atölyemde de o şekilde çalışıyorum." dedi.

Ürünlerinin Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki koleksiyonerlerden yoğun ilgi gördüğünü, talebi karşılamakta zorlandığını dile getiren Durkal, Avusturya, İngiltere, Fransa, İsveç gibi birçok Avrupa ülkesi ile Arap ülkeleri, Azerbaycan ve Rusya'ya da çeşitli bıçaklar gönderdiğini kaydetti.

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı" almaya hak kazandığını aktaran Durkal, "Mutlaka bu mirası çırak yetiştirerek geleceğe aktarmak istiyorum. Gelecek nesillerin de bu sanatı yapması çok önemli. Ömrüm olduğu sürece bu sanatı yapmak istiyorum. Bu sanat benim için aynı zamanda terapi gibi. İnsanın bir şeyle uğraşması ve yaptığı işin beğenilmesi mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Kerim Durkal, gelen taleplere göre bıçakları yoğun emek vererek ürettiğini vurgulayarak, yapım süresinin işçiliğe göre değiştiğini belirtti.

Zaman zaman farklı taleplerle karşılaştığına değinen Durkal, "Geçen sene bir bıçak yaptım. Ermenistan'dan ceviz ağacı getirttik. Bu ağacı Avusturalya'dan getirdiğimiz çeliğimizle güzel işleyerek kaliteli bir bıçak ortaya koyduk. Bıçağı nasıl daha değerli yapabiliriz diye düşündüğümüzde üstüne altın, gümüş, zümrüt ve yakut işledik. Bıçağımız neredeyse otomobil parasına denk geldi." diye konuştu.

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Türkiye, Turizm, Çocuk, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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