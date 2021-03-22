Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli - Son Dakika

Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli

22.03.2021 14:35

Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli Yıkılma tehlikesi olan köprüye Büyükşehir eli Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dalaman Çayı üzerinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş ve zaman zaman da çökme riski taşıyan ahşap köprüyü ortadan kaldırarak yerine güvenli ve modern bir...

Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli

Yıkılma tehlikesi olan köprüye Büyükşehir eli

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dalaman Çayı üzerinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş ve zaman zaman da çökme riski taşıyan ahşap köprüyü ortadan kaldırarak yerine güvenli ve modern bir köprü inşa etti. 66 metre uzunluğunda, betonarme olarak yapılan köprünün öneminden bahseden Muhtar, "Bu köprü bizim için ekmek ve su gibi bir ihtiyaç" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde, Dalaman Çayı'nın Değne kolu üzerinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş ahşap köprüyü ortadan kaldırarak bölgeye modern bir köprü inşa etti. Suçatı Mahallesi ile birlikte Acıpayam ile Çameli ilçeleri arasında da ulaşımın sağlanması açısından önem arz eden yeni köprü betonarme olarak 66 metre uzunluğunda inşa edildi. Bölge halkının gayretleriyle ahşaptan yapılan eski Hüsniye Köprüsü'nün zaman zaman çökme riski taşıdığı, bu nedenle tehlikeli anların yaşanmasına neden olduğu, özellikle sular yükseldiğinde zarar görüp sık sık yeniden tamir ve inşa edilmesi gerektiği ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kısa süre önce tamamlayarak hizmete aldığı modern köprü vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Suçatı halkı için ekmek ve su gibi bir ihtiyaç"

Suçatı Mahalle Muhtarı Erol Yatgın, bölgenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak yeni köprü taleplerini Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ilettiklerini ve isteklerine hızlı bir şekilde yanıt aldıklarını anlattı. Muhtar Yatgın, "Biz daha önceki köprüleri kendimiz ahşaptan yapıyorduk. Sürekli zarar gördüğü için yılda birkaç kere köprü yapıyorduk. Bazı zamanlarda yaptığımız köprüler bir gece bile durmuyordu. Bu köprü Suçatı halkı için ekmek ve su gibi bir ihtiyaç" diye konuştu. Çayın mahalleyi ikiye ayırdığını, ayrıca Çameli ve Acıpayam istikametleri için de köprünün mutlaka kullanıldığını belirten Yatgın, "Başkanımız Osman Zolan'a bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

"Tek derdimiz milletimize hizmet etmek"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, şehre bir eser daha kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, vatandaşların taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Tek derdimiz millerimize hizmet etmek diyen Başkan Zolan, " Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 19 ilçemiz 616 mahallemiz yatırımlarla buluşuyor. Vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyaçları varsa gidermek için gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha rahat, mutlu ve huzurlu yaşamı için vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmeye, hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. Modern bir şekilde inşa ettiğimiz köprümüz hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımız köprüyü artık tehlikesiz ve rahat bir biçimde kullanacaklar inşallah" şeklinde konuştu.

Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli
Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli
Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli
Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam, Denizli, Muhtar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı
Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç "damat" iddiası: Evladımı, kocası öldürdü         
14:59
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Risk haritasında üst sıralarda bulunan Yalova'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor Risk haritasında üst sıralarda bulunan Yalova'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
14:27
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir         
14:23
Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti         
14:13
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı         
13:36
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 15:11:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei