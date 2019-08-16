Ahşap yüklü kamyon alev topuna döndü
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İzmir'de alev alan ahşap ürünü yüklü bir kamyon, bir anda alev topuna döndü.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
'de alev alan ahşap ürünü yüklü bir kamyon, bir anda alev topuna döndü. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Ankara
Caddesi'nin Evka-3 Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 LL 735 plakalı ahşap yüklü kamyon, birden alev aldı. Kamyon sürücüsü, alev alan aracını yolun kenarına çekerken itfaiye ekiplerine de durumu bildirdi. Kısa sürede alev topuna dönen kamyondan çıkan dumanlar metrelerce yüksekliğe ulaştı.
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan araca müdahale etti. İtfaiye
ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangından geriye hurdaya dönen kamyon kalırken ahşap ürünlerin tamamına yakını da küle döndü. Polis
, olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR
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