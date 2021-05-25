Ahsen Eroğlu tatil sezonunu açtı! Peş peşe bikinili karelerini paylaştı

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üstüne çeken Ahsen Eroğlu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada 1,1 milyon takipçisi olan güzel oyuncu tatil paylaşımlarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Yoğun geçen sezonun ardından kendini kumsallara atan ve güneşin keyfini çıkaran 26 yaşındaki güzel oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da unutmadı. Siyah bikinisiyle kamera önüne geçen Ahsen Eroğlu'nun, düzgün fiziği ve makyajsız oluşu dikkat çekti. Paylaşımının ardından takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Eroğlu, bir saatte 100 bin beğeni aldı.