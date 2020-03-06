"Ahsen: Hayata Hayat Verenler" sergisi Dünya Kadınlar Günü'nde açılacak

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Ahsen: Hayata Hayat Verenler" resim sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanatseverlerle buluşacak.

Mutluluk, sıcak bir yuva, anne ve çocuk ilişkisi, günlük hayatta kadının yeri, geleneksel ve modern kadın temalarının işlendiği eserlerin görülebileceği sergi, Bağımsız Sanat Vakfı'nda açılacak.

Sergide, ESEV'de resim eğitimi alan 19 ile 61 yaş aralığındaki 26 öğrencinin 3 ayda hazırladığı 30 çalışma izlenime sunulacak.

Küratörlüğünü ESEV resim eğitmeni Kader Peker'in üstlendiği sergi, 22 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.