Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu - Son Dakika
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Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu

24.06.2022 18:19

Eminönü Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde iki kişi tarafından şiddet gören Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, konuyla ilgili konuştu. Saldırganların PKK'lı olduğunu ifade eden Yapraklıoğlu, "Orada 'Hain' diyince kızdı bir yumruk attı bana. Ben geri çekilince tişörtüme biri sarıldı. Yırtıldı. Yırtılınca bu sefer arkamı döndüm. Yine saldırmaya başladı" diye konuştu.

Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu ve kameramanı, geçtiğimiz günlerde Eminönü Meydanı'nda saldırıya uğramıştı. Cep telefon kamerasına yansıyan kısa görüntüde Yapraklıoğlu'na iki kişi saldırmış, orada bulunan diğer vatandaşlar da saldırganları kısa sürede etkisiz hale getirmişti.

"'HAİN' DEYİNCE KIZDI, YUMRUK ATTI BANA"

Yapraklıoğlu'nun saldırı ile ilgili açıklaması şu ifadeleri kullandı: "Biz orada SİHA'ları, İHA'ları soruyorduk. Sezgin Tanrıkulu bunlara karşı geliyor. Röportajı bitirdikten sonra birisi geldi, dediki, 'Sen ortalığı niye karıştırıyorsun'. Biz sınır ötesinde operasyon yapıyoruz. Orada teröristlerin canını yakıyoruz. Buradaki onu sevenlerin canı yanıyor. Geliyor bana sataşıyor. Bana diyor ki, 'Sen hainsin'. Nerede hainlik yaptım ben. Ben de dedim ki ona, 'Asıl hain sizsiniz'. Çünkü niye? Sen asker öldür polis öldür. 35 bin kişi ölmüş. 'Hain' diyince kızdı bir yumruk attı bana. Ben geri çekilince tişörtüme bir sarıldı. Yırtıldı. Yırtılınca bu sefer arkamı döndüm. Yine saldırmaya başladı. Biz de ne yaptık? Kendimizi orada o koruduk."

"VATANDAŞLAR SENDEN YANA"

Yapraklıoğlu'na yapılan saldırı hakkında konuşan Nusret Oktar da, "Vatandaşlar baktım orada senden yanalar. Seni müdaafa ettiler. Korudular." dedi.

"CHP'LİLER O ADAMIN YANINDA OLDU"

Yapraklıoğlu PKK'lıların iftiralarına karşı CHP'ye yüklenerek şöyle konuştu: "Orada en çok tebrik ettiğim Azeri bir abla vardı. Allah ondan razı olsun. Zaten son onunla röportaj yapmıştık. CHP'liler bir o adamın yanında oldular. Askeri polisi öldürenlerin yanında CHP'liler var. Gençler bile o adamın yanında oldular.

"ŞİMDİ HAİN KİM, BİRİ BANA AÇIKLAMA YAPSIN"

Bu adamlar ne yapıyor? Bu adamlar gidip misket mi oynuyor dağlarda? Masum insanları öldürüyor. Bize gelip her türlü iftirayı atıyorlar. Kendileri askeri, polisi, masum insanları öldürüyor. Şimdi hain kim? Bana burada birisi açıklama yapsın." ifadelerini kullandı. Yapraklıoğlu, "Bunların asıl saldırmasındaki sebep, benim PKK'ya karşı olmam." dedi.

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