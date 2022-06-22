Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde darp edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde darp edildi

22.06.2022 10:42
Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde darp edildi

Yaptığı sokak röportajlarıyla adını duyuran Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde yaptığı röportaj sırasında darp edildi.

Yaptığı sokak röportajlarıyla adını duyuran Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde yaptığı röportaj sırasında darp edildi. Yapraklıoğlu ve kameramanın darp edildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaptığı sokak röportajlarıyla adını duyuran Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde röportaj yapmaya çalıştığı sırada bir vatandaşla tartışma yaşadı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, kimliği belirsiz şahıs Yapraklıoğlu ve kameramanına saldırdı. Yapraklıoğlu'nun üzerindeki kıyafeti yırtılırken, vatandaşların ayırması sonucu olay kısa süreli duruldu. Bir süre sonra tekrar gelen ve bir daha saldıran şahıs, Yapraklıoğlu'nun kamera ve tripodunu kırmaya çalıştı. Vatandaşların tekrar araya girmesiyle kavga son buldu. Yapraklıoğlu ve kameramanı malzemeleri alarak bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Caner Sönmez - İHA)

YORUMLAR
500
AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde darp edildi Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde darp edildi
Kaynak: İHA

Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde darp edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:44 Canlı yayında yaptığı cin çıkarma seansıyla gündeme gelen Pelin Hürman: Herkes beni konuşuyor, reklamın iyisi kötüsü olmaz! Herkesten Allah razı olsun
10:42 Hollywood yapımlarında aldığı rollerle ünlenen Tolga Yüce, Türk parfüm markasının reklam yüzü oldu
10:40 Halı sahadaki kale direği üzerine devrildi! Ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi
10:27 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kavgasında bıçaklandı
10:24 KOSGEB, mobilya üretip satmak isteyen girişimcilere 50 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı
10:23 Teksas'ta hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıyan anlar gündem oldu! Gizemli yaratık bölgede korku yarattı
10:14 Ünlü İtalyan gazeteci yazdı: Galatasaray, Atletico Madrid ve Arsenal'de oynayan Torreira ile ilgileniyor
09:56 Annesinin ölmeden önceki fotoğraf isteğini geri çeviren Ahmet Selçuk İlkan: Bu acıyı hep yaşadım
09:38 Marmaris'te çıkan orman yangınında acı gerçek hava aydınlanınca ortaya çıktı! Koca orman kül oldu
09:26 Oyuncu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlülerden yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 10:54:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement