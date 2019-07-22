Son Dakika Haberleri: Ahtapot sever misiniz?
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Ahtapot sever misiniz?

1 saat önce

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde hem açık denizlerde avcılık yoluyla balık tutulurken hem de modern çiftliklerde yetiştiricilik yapılıyor.

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Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde hem açık denizlerde avcılık yoluyla balık tutulurken hem de modern çiftliklerde yetiştiricilik yapılıyor. Denizlerimizden çıkan Ege ahtapotları ise lezzetiyle de öne çıkıyor.
Ege, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:02 
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