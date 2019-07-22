Ahtapot sever misiniz?
1 saat önce
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde hem açık denizlerde avcılık yoluyla balık tutulurken hem de modern çiftliklerde yetiştiricilik yapılıyor.
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde hem açık denizlerde avcılık yoluyla balık tutulurken hem de modern çiftliklerde yetiştiricilik yapılıyor. Denizlerimizden çıkan Ege
ahtapotları ise lezzetiyle de öne çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:02
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