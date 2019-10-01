Ahtapotun tavşan yediği anlar kamerada
1 saat önce
Çanakkale'de avladığı büyük balıklarla adından sıkça söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, sahil kenarında avladığı tavşanı deniz içinde yemeye çalışan bir ahtapotu görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
Çanakkale'de avladığı büyük balıklarla adından sıkça söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, sahil kenarında avladığı tavşanı deniz içinde yemeye çalışan bir ahtapotu görüntüledi.
Dalgıç Müjdat Turan'ın sahil kenarında avladığı tavşanı, yaklaşık 3 kilogramağırlığında olduğu tahmin edilen ahtapot deniz içine çekti. Ahtapotun tavşanı yediği anları kameraya kaydeden dalgıç Müjdat Turan, daha önce de bu tür olaylara denk geldiğini söyledi. Turan, ahtapotların avlanmak için kayalıkların altlarında pusu dahi kurduklarına şahit olduğunu dile getirdi.
(İHA)
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