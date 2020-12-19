Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu bir ayağım gitti

Les Ottomans Otel'in sahibi Ahu Aysal, otelin borçları nedeniyle satılmasının ardından açıklama yaptı. İstanbul 10. İcra Dairesi'nin yürüttüğü ihale önceki gün yapıldı. 20 dakikada sonuçlanan ihale sonrası, 440 milyon TL değer biçilen otelin yeni sahibi Akbank oldu. Bankanın, şirketten olan alacağına karşılık otelin sahibi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili çok üzgün olduğunu ifade eden Aysal, "Ben Ünal Aysal beyin işleri bozulunca oteli ona verdim. O da otel için kredi çekti, ödemekte zorlanınca da otel satışa çıktı. Çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Arkaya bakamazsınız. Olan oldu, otel gitti. Orası benim çocuğum gibiydi, bir ayağım toprak altında kaldı diyebilirim ama geriye de bakamayız" dedi.

MUSK BENİ UÇURACAK

Ahu Aysal, bir uzay firmasına uzay turisti olmak için ödediği 100 bin doların ise kendisine iade edilmediğini söyledi: "O şirketi Hollanda mahkemesine verdim. Benden para alan firma Elon Musk ile anlaşma yaptı. Eğer para ödenmezse Musk'ın şirketi beni uzaya götürecek."