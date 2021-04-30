Ahu Aysal'ın yazlık evi beach club oldu - Son Dakika

Ahu Aysal'ın yazlık evi beach club oldu

30.04.2021 14:11
Ahu Aysal'ın yazlık evi beach club oldu, System.String[]

Renkli kişiliğiyle cemiyetin en sevilen isimlerinden olan Ahu Aysal, Les Ottomans'ın ardından Bodrum'daki yazlığını da sattı!

Renkli kişiliğiyle cemiyetin en sevilen isimlerinden olan Ahu Aysal, Les Ottomans'ın ardından Bodrum'daki yazlığını da sattı! Gündoğan'daki dillere destan evinde, bugüne kadar yerli ve yabancı birçok ünlü ismi ağırlayan Aysal, şirketlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu mülkünü de elden çıkarmak zorunda kaldı.

2006 yılından beri sahibi olduğu Les Ottomans'ı, 430 milyon liralık alacağına mahsuben Akbank'a devreden Ahu Aysal, bu satışın ardından çok üzülmüş, "Orası benim çocuğum gibiydi, bir ayağım toprak altında kaldı diyebilirim ama geriye de bakamayız" demişti.

Gündoğan'daki ev, geniş bir arazi içinde, denize sıfır olarak konumlanıyor ve iskelesiyle de teknelerin yanaşması için oldukça elverişli. Yaz aylarını burada iki kızı, damatları ve torunlarıyla geçiren Ahu Aysal, misafirperverliğiyle biliniyor ve cemiyetten yakın dostlarını sık sık evinde ağırlıyordu. Bu muhteşem ev, şimdi bu yaz Dozo Beach Club & Restaurant olarak işletilecek, önümüzdeki yıl ise 25 odalı butik otel olarak hayatına devam edecek.

İlk kez parfüm tasarladı

Ünü dünyaya yayılan modacılarımızdan Zeynep Kartal, güzel bir işbirliğine imza atmış. Bugüne kadar moda dünyası için tasarım yapan Kartal, ilk kez kozmetik sektörüne yönelik bir ürün yaratarak, kendi adını taşıyan bir parfüm çıkarmış. "Duyuları etkileyen her şey benim için çok önemli" diyen ünlü tasarımcı, parfümün formülünde Türk gülünün esintisini de kullanmış. Kartal, "Rose & Caramel by Zeynep Kartal" isimli parfümün reklam çekimlerini ise Maldivler'in muhteşem doğasında gerçekleştirmiş.

Yeni yaşa evde kutlama

Cemiyetin ünlü ismi Begüm Tacir, eşi Serkan Tacir'in doğum gününü romantik bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı. 41 yaşına giren Tacir için evlerinde, çocukları Aleyna, Alya ve Kaan ile birlikte minik bir kutlama yapan Begüm Hanım, yaptığı sürprizle 14 yıllık eşini duygulandırdı. Ben de Serkan Tacir'e nice mutlu yıllar diliyorum...

Miami'de "Turco" rüzgarı

Miami'nin en sevilen açık hava alışveriş merkezi Upper Buena Vista'da açılan Türk restoranı Elturco şu sıralar çok popüler. Latinlerin Türk dizilerine olan ilgisi Türk kültürüne de yakınlık duymalarına sebep olduğundan, Elturco açılır açılmaz yoğun bir ilgiyle karşılandı. Bölgede yaşayan Türklerin ise birkaç günde favori mekanı oldu. Hatta uzak yerlerde yaşayanlar bile Elturco'yu merak edip geliyor.

Arkadaş çevreleri oldukça geniş olan Nurdan-Gökhan Yüzbaşıoğlu'na ait olan Elturco, çiftin yaptığı her proje gibi kısa sürede başarıya ulaşmış görünüyor. Finans ve sağlık sektöründe çalışmaları devam eden Gökhan Bey, aynı zamanda bir yemek fabrikası da açıyor Miami'de.

Elturco ise tamamen Nurdan Hanım'ın yönetiminde. Hatta Nurdan Hanım şu sıralar Türk mutfağının sevilen lezzetlerini restoranına uyarlamak ve paketleme işini çözmek için çalışmalar yapıyor.

Ahu Aysal'ın yazlık evi beach club oldu

Ahu Aysal, Bodrum, Miami, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ahu Aysal'ın yazlık evi beach club oldu - Son Dakika Magazin


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