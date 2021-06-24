Ahu Pakdemirli ile konuk bakan eşlerinden Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, Kuzey Makedonya ve Azerbaycan'ın tarım bakanlarının eşleriyle İzmir Alsancak'taki Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Ahu Pakdemirli, Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoxha'nın eşi Mimoza Hoxha ve Azerbaycan Tarım Bakanı İnan Kerimov'un eşi Aysel Kerimov ile katıldığı Tarım Fuarı açılışının ardından Alsancak'ta bulunan Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Pakdemirli, Hoxha ve Kerimov ile beraberindeki heyet, Ege'nin yöresel zenginlikleriyle hazırlanan kıyafetlerle düzenlenen defileyi izledi. Bakan eşleri, defilenin ardından enstitüdeki atölyeleri de ziyaret edip, ebru, çini ve çarpana workshop uygulamalarını izledi.