Ahu Tuğba, ilk eşini yıllar sonra gördüğünce midesi bulandığını ve kendini tuvalete kapattığını söyledi. İtiraflarıyla olay olan Ahu Tuğba "O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur" diyerek de geçmişine bir gönderme yaptı.



İşte o olay açıklamalar...



