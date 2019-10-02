Son Dakika Haberleri: Ahu Tuğba: O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur
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Ahu Tuğba: O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur

1 saat önce

Ahu Tuğba, ilk eşini yıllar sonra gördüğünce midesi bulandığını ve kendini tuvalete kapattığını söyledi.

Ahu Tuğba: O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur, System.String[]

Ahu Tuğba, ilk eşini yıllar sonra gördüğünce midesi bulandığını ve kendini tuvalete kapattığını söyledi. İtiraflarıyla olay olan Ahu Tuğba "O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur" diyerek de geçmişine bir gönderme yaptı.


İşte o olay açıklamalar...


Çin Halk Cumhuriyeti, Ahu Tuğba, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:11 
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