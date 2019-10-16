Ahu'yu özlemiştim
38 dakika önce
Melek Baykal ve Cem Güler'in rol aldığı oyun, Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.
Melek Baykal ve Cem Güler'in rol aldığı oyun, Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Geçen sezon rahatsızlığı nedeniyle ara verdiği oyuna yeniden dönen Melek Baykal, "Ahu rolünü özlemiştim. Bugün seyircinin coşkusuyla çok keyif aldım" dedi. "Şen Makas", 24 Ekim ve 11 Aralık'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:37
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