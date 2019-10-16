Son Dakika Haberleri: Ahu'yu özlemiştim
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Ahu'yu özlemiştim

38 dakika önce

Melek Baykal ve Cem Güler'in rol aldığı oyun, Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

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Melek Baykal ve Cem Güler'in rol aldığı oyun, Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Geçen sezon rahatsızlığı nedeniyle ara verdiği oyuna yeniden dönen Melek Baykal, "Ahu rolünü özlemiştim. Bugün seyircinin coşkusuyla çok keyif aldım" dedi. "Şen Makas", 24 Ekim ve 11 Aralık'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

Melek Baykal, Caddebostan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:37 
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