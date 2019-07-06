Ahududu hasadı başladı
32 dakika önce
Türkiye'de yetişen ahududunun yüzde doksanının üretildiği Bursa'da hasat başladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
'de yetişen ahududunun yüzde doksanının üretildiği Bursa
'da hasat başladı. Fiyatı geçen yıla nazaran yüzde yüz artan ahududu bu sene üreticinin yüzünü güldürdü. Bursa'da 24 köyde yetişen ahududunun hasadına başlayan üreticiler, bu yıl rekoltenin düşmesi ve döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı ürünlerini kilosu 10 liradan satıyor. Türkiye'de yılda 6 bin 500 ton ahududu tüketilirken, sadece 2 bin 500 ton üretiliyor. 3 bin 500 tonluk açık ise Bosna Hersek ve Sırbistan'dan ihraç edilerek kapatılıyor. Pasta ve dondurmalarda kullanılan bu leziz ve narin meyvenin reçeli de yapılıyor. Kestel
'in Şevketiye köyünde 20 gündür hasadı yapılan ahududular, toplandıktan sonra çabuk bozulduğu için hemen buzhaneye götürülüp muhafaza ediliyor. 25 yıldır ahududu yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Kestel Ziraat Odası Meclis Başkanı
Engin Taşdemir, "Bursa'nın 24 köyünde yetişen ahudunun hasadı 20 gün önce başladı. Bu 24 köyün 12 tanesi Kestel ilçesinde. Türkiye'nin yıllık ahududu ihtiyacı 6 bin 500 ton. Üretim ise 2 bin 500 ton. Bu ürünün yüzde doksanı Bursa'da yetişiyor. Mevsim şartlarından ve dövizdeki artıştan dolayı fiyatlar iyi. Geçen yıl 5 lira 50 kuruş olan ahududu bu sene 10 liraya satılıyor" dedi.
(İHA)
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